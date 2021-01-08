شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ: دور الفار تصحيح أخطاء الحكم وليس إهدار جهدنا في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أداء حكم الفيديو "الفار" في مباراة فريقه ضد سيراميكا والتي فاز فيها فريقه بهدفين نظيفين، مطالبا بحق ناديه لأن هناك هدف ملغي كان من الممكن أن يضيع بطولة أو مباراة.

قال في تصريحات لقناة الأهلي: "دور الفار لو الكرة عدت على الحكم يصححها مش يؤكد اللعبة ويفوت علينا فرصة هدف محقق، وكان عندنا ركلة جزاء غير محتسبة في مباراة وادي دجلة نتيجة شد أحمد رمضان بيكهام، ورغم ذلك تغاضى عنها الفار".

تابع: ليس طبيعي أن يخطئ حكم الفار في إلغاء هدفين، وأتمنى أن تكون لعبة هدف الأهلي الملغي تسلل ".

أردف: أهداف الأهلي جاءت في أوقات متأخرة في الدقيقة 80 والهدف الملغي في الدقيقة 87 والهدف الثاني في الدقيقة 96، المباراة كانت تحتاج لهدف حتى تفك.

أثني عبد الحفيظ على أداء فريق سيراميكا لم يرهبوا من مواجهتنا، ومشددا أنه لو كان التعاقد مع 5 لاعبين من المقاصة مقصودة من فريق واحد فهذا ذكاء منهم وأحييهم على القرار لأنه سيكون بينهم انسجام.