ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلى وسيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - شهد ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الأهلى وسيراميكا تربع المارد الأحمر على القمة برصيد 13 نقطة بعد أن خاض 5 مباريات فاز في 4 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة وجاء فريق الجونة في الوصافة برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراتين بينما حل الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد وينتظر مواجهة طلائع الجيش في الجولة السادسة.

وجاء ترتيب جدول الدوري كالتالى:



ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الأهلى وسيراميكا

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الأهلى وسيراميكا

حقق فريق الاهلي فوزاً مثيراً على سيراميكا بثنئاية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز ..سجل ثنائية الاهلي كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

ترتيب الدورى المصري بعد مباراة الأهلى وسيراميكا

لعب الأهلي المباراة ، بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ، بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان بيكهام ، أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ، ووالتر بواليا ،

فيما ضم تشكيل سيراميكا ، : عامر عامر وأحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار ، كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم ، شريف دابو - شادي حسين