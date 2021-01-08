شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة الأهلاوية تريند بعد هزيمة سيراميكا.. ومغردون: ولسه اللى جاي أحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة كبيرة لجماهير النادى الأهلى بعد الفوز على سيراميكا بثنائية نظيفة بإستاد السويس الجديد في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث سجل ثنائية الاهلى كهربا ووليد سليمان ليرفع الاهلي رصيده إلى 13 نقطة ويستعيد قمة الدوري فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 7 نقاط ويبقي في المركز السابع.

تصدرت أسماء نجوم النادى الأهلى "كهربا" و"وليد سليمان" وحسين الشحات" ، و" محمد شريف" قائمة الأاكثر تداولا بموقع تويتر، وأشارد رواد تويتر بمستوى لاعبوه الفريق والجهد المبذول في تحقيق الفوز بالمباراة.



تريندات باسماء نجوم الأهلى

وشارك ألاف من المغردين عبر الهاشتاجات، حيث كتب فاروق:"مبسوط جداً بالمستوي اللي وصله كهربا .. ولسه اللي جاي احلي"، وغردت نيفين:" راهنت كثيرا على كهربا والحمد لله رهان في محله .. لاعب يصنع الفارق يمتلك شخصية الأهلي روح اداء عاشق للفانلة الحمراء وعارف قيمتها كويس أوي لاعب من مدرجات التالتة شمال كهربا ما يقعدش دكة لاي حد ياموسيماني".

وعن تألق وليد سليمان، كتب أحد المغردين :" الحاوي لسه غاوي يسجل الاجوال و يقول حكاوي و يسحم المباريات المتالق وليد سليمان صاحب شنطة الاجوال"، وغرد أخر :" وليد سليمان وشنطة الاجوان قصة عشق لا تنتهي"، ويرى آخرين أن حسين الشحات غير موفق، حيث كتب أحد المغردين:" بالمناسبه حسين الشحات مكنش سئ النهارده وعمل كام ثرو باص باجوان بس ضاعوا بس ملوك التريند والافيه استلموه خلاص ومش هيسيبوه غير لما يبطلوه كوره".