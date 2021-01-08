موسيماني: لا نعترض على التحكيم لكن هدف كهربا الملغي صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن مواجهة سيراميكا كليوباترا لم تكن سهلة، مشيرا إلى أنه واجه خصم قوي وبع العديد من اللاعبين المميزين.

وحقق الأهلي فوزا على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري we المصري

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" لعبنا أمام فريق قوي وصعب ولا اصنع لهم دعاية ومحمد إبراهيم لاعب جيد وخلق مشاكل لنا

ولعبت بـ 3 لاعبين في وسط الملعب للتأمين ولعبنا أمام الاتحاد بنفس الطريقة وفزنا بـ 4 أهداف".

وأضاف:" اللاعبين الذين تملكهم في الفريق يؤثرون على طريقة اللعب وأدرس الخصم في كل مباراة ولدى مرونة في اختيار خطة اللعب".

وتابع:" لسنا من نوعية الفرق التي تدخل في مشادات مع الحكم في وجود حالات لسنا مقتنيعن بها، وأجرينا تعديلا خططيا لتسجيل الأهداف خلال المباراة ".

وأكمل:" اتمنى أن يكون رأيي خطأ لكن أرى أن هدف محمود كهربا في شباك سيراميكا كليوباترا صحيح من وجه نظري".

واوضح،أنه قرر دخول مجدي أفشة في الشوط الثاني للاستفادم منه في مركز 10 واستغلال الانسجام مع الشحات، مؤكدًا أنه طلب من الشحات الدخول لعمق الملعب لمنح حرية التحرك لأفشة".

وأتم:"أهدرنا العديد من الفرص لكن سجلنا هدفان وفزنا بالمباراة ونستطيع دائما خلق فرص طول اللقاء وهذا أمر مهم".