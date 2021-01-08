أكرم توفيق: مجموعتنا بأفريقيا صعبة.. ونفذنا ما طلبه موسيماني أمام سيراميكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أكرم توفيق متوسط ميدان فريق الأهلي، عن رأيه في مجموعة فريقه بدوري أبطال أفريقيا، واصفًا المجموعة بـ"الصعبة".

وأضاف لاعب الأهلي في تصريحات عبر شاشة ناديه، مساء الجمعة :"نحن نادي بطولات، وعلينا تقديم كل مباراة أفضل من قبلها".

وتابع :"نركز في كل بطولة، ومجموعتنا في دوري الأبطال صعبة ليست سهلة، نحن أبطال أفريقيا وسنموت أنفسنا في كل البطولات".

وعن مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، قال :"حضرنا نفسنا معنويًا ونفسيًا ونجحنا في تنفيذ ما طلبه مننا موسيماني".

واستطاع الأهلي أن يعود للانتصارات بعد التعادل أمام وادي دجلة سلبيًا في الجولة الماضية عن طريق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

ويتصدر الأهلي حاليًا ترتيب مسابقة الدوري برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن الجونة والذي تراجع للمركز الثاني مؤقتًا.

أما على الصعيد الأفريقي، فتواجد الأهلي على رأس المجموعة الأولى مع كل من فيتا كلوب الكونغولي - سيمبا التنزاني وأخيرًا المريخ السوداني.