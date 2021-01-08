عبدالحفيظ: أتمنى أن يكون الهدف الملغي تسلل صحيح لأنها ستكون مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي أنه تمنى أن يكون الهدف الملغي للأهلي عن طريق محمود عبدالمنعم "كهربا" تسللًا صحيحًا، موضحًا أن حكم الـ"فار" ألغى هدفين في السابق للأهلي من تسلل.

وقال عبدالحفيظ في تصريحاته لقناة الأهلي عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا: "أنا أكثر من تمني أن يكون هذا الهدف تسللًا، لأنه لو صحيح كانت ستصبح مشكلة مع محمود دسوقي حكم الفار؛ لأنه كان متواجدًا في مباريات أخرى شهدت كرات تسلل أخطأ في احتسابها".

وتابع: "أتمنى ألا يكون هدف الأهلي الملغي صحيحًا، لأنه إذا كان ليس تسللًا، ستكون لنا مشكلة كبيرة بعدما ارتكب الحكم نفس الخطأ في 3 مباريات".

وأضاف: "غير منطقي أن يأتي حكم الفار واحدًا لفريق واحد في 5 مباريات في الدوري".

وواصل: "في مباراة دجلة كانت لنا ركلة جزاء صحيحة لبيكهام، ولم يحتسبها الحكم أو الفار لذلك أتمنى أن تكون الكرة تسللًا، فأنا فزت اليوم، لكن لو إلغاء الهدف هذا غير صحيح وتعادل سيراميكا كنا سنواجه مشكلة كبيرة".

واستطاع الأهلي أن يصل للنقطة 13 في الدوري من 5 مباريات لعبها الفريق بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة.