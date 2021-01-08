مباشر كأس إنجلترا.. أستون فيلا 1-1 ليفربول.. هدف مفاجئ

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا وليفربول في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتشهد هذه المباراة غياب العناصر الأساسية في تشكيل أستون فيلا بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

تشكيل أستون فيلا: أكوس أونودي - جايك ووكر - دومينيك ريفان - مانجو بريدج - كالوم روي - سيلا - رايكي - بوجاردي - كاين كيسلر - بن كريسيني - لوي باري.

تشكيل ليفربول: كويمين كيليهر - نيكو ويليامز - رايس ويليامز - فابينيو - جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - كورتس جونز - محمد صلاح - تاكومي مينامينو - ساديو ماني.

تفاصيل المباراة:

هدف مبكر أحرزه ليفربول من كرة رأسية رائعة عن طريق ساديو ماني بعد عرضية متقنة من كورتس جونز ليتقدم "الريدز" بهدف دون رد.

فينالدوم كاد يعزز النتيجة لصالح ليفربول بعد استلامه كرة من أمام مرمى أستون فيلا لكن يسدد كرة غير متقنة تمر أعلى المرمى في الدقيقة العاشرة.

وكاد محمد صلاح في الدقيقة 35 أن يسجل الهدف الثاني لليفربول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن حارس أستون فيلا يبعد الكرة.

وقبل نهاية أحداث الشوط الأول سجل لوي باري هدف التعادل لصالح أستون فيلا مستغلاً سوء التغطية لريس ويليامز لينفرد بمرمى الليفر ويسجل التعادل وتصبح النتيجة (1-1).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حاول الشاب كورتس جونز أن يعيد التفوق لصالح ليفربول بتسديدة رائعة من على حدود منقطة الجزاء لكن حارس أستون فيلا يتألق ويبعدها بنجاح.

تابعونا أثناء تغطية أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..