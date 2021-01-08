تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام أستون فيلا بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أستون فيلا بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة ليفربول ظهور جميع العناصر الأساسية وتحديدًا النجم المصري محمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز - رايس ويليامز - فابينيو - جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - تاكومي مينامينو - ساديو ماني.

ويسعى ليفربول للثأر من أستون فيلا عقب تغلب الأخير على "الريدز" بنتيجة (7-2) في بريميرليج.

ليفربول أيضًا عينه على استعادة الانتصارات قبل موقعة مانشستر يونايتد حيث لم يتذوق "الريدز" طعم الانتصار في آخر ثلاث جولات بالدوري.