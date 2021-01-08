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تشكيل ليفربول.. صلاح أساسيًا أمام أستون فيلا بالكأس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أستون فيلا بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهدت تشكيلة ليفربول ظهور جميع العناصر الأساسية وتحديدًا النجم المصري محمد صلاح.

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز - رايس ويليامز - فابينيو - جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - تاكومي مينامينو - ساديو ماني.

ويسعى ليفربول للثأر من أستون فيلا عقب تغلب الأخير على "الريدز" بنتيجة (7-2) في بريميرليج.

ليفربول أيضًا عينه على استعادة الانتصارات قبل موقعة مانشستر يونايتد حيث لم يتذوق "الريدز" طعم الانتصار في آخر ثلاث جولات بالدوري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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