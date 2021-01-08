وكيله يرد.. ماذا عن مستقبل ساسي مع الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قال مهند عون وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي متوسط ميدان فريق الزمالك، إن موكله وصل إلى مصر رفقة عائلته.

وأضاف عون في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" مساء الجمعة، أن اللاعب وصل إلى مصر رفقة عائلته، كاشفًا أن لاعب الزمالك الحالي سيتواجد في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأشار وكيل أعمال ساسي، إلى أن موكله يحترم النادي وجماهير الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب تواجد في تونس من أجل الاطمئنان على صحة والدته.

ولم يشارك ساسي في آخر مباراتين مع الزمالك أمام كل من سموحة ثم إنبي، حيث خاض أول جولتين مع الأبيض ضد المقاولون العرب وبيراميدز.

ويسعى الزمالك خلال الفترة المقبلة، إلى تجديد عقد ساسي حيث من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب في الصيف المقبل مما يحق له الانتقال لأي نادٍ بصورة مجانية.

وسبق وأن كشف وكيل أعمال ساسي إلى أن موكله تلقى عرضًا من الدحيل وعرضًا من فريق إماراتي إلا أن اللاعب لديه رغبة في الاستمرار مع ابناء ميت عقبة.

وكان ساسي جاء إلى الزمالك في الصيف قبل الماضي قادمًا من النصر السعودي ليحقق لقب كأس مصر والسوبر المصري والسوبر الأفريقي إلى جانب الكونفدرالية.