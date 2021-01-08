الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية ويعود لصدارة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، بنيتجة هدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة بدوري we المصري.

وجاء الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 79 عن طريق محمود كهربا بعد تمريرة سحرية من أفشة، قبل أن يسجل وليد سليمان الهدف الثاني مستغلا عرضية من علي معلول.

وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا بـ 7 نقاط في المركز السابع.

تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق.

المهاجم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- والتر بواليا.

ملخص المباراة

في الدقيقة 10، ظهرت خطورة سيراميكا على مرمى الأهلي، لكن الحارس محمد الشناوي حول عرضية بعيدا عن مرماه قبل وصولها لمهاجمي سيراميكا.

ومع وصول المباراة للدقيقة 20 وصل الأهلي للركلة الركنية الثالثة بعد عدة محاولات على مرمى سيراميكا كليوباترا وسط دفاع قوي.

وتألق عامرعامر في الدقيقة 34، بعدما مهد والتر بواليا الكرة لديانج ليسدد الاخير الكرة في أحضان حارس مرمى سيراميكا كليوباترا.

وفي الدقيقة 43، حاول اليو ديانج استخدام سلاح التصويب عن بعد لفك طلاسم اللقاء، لتخرج تصويبته لخارج مرمى سيراميكا كليوباترا.

ومع بداية الشوط الثاني دخل كل محمود كهربا ومجدي أفشة للقاء في تغيير ثنائي يعد خروج طاهر محمد وأحمد رمضان بيكهام.

وحرم عامر عامر الأهلي من هدف التقدم في الدقيقة 55، بعدما انفرد محمود كهربا بالحارس لكنه فشل في تسديد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 62، أهدر علي معلول هدفا محققا للأهلي بعد تمريرة سحرية من حسين الشحات خلف المدافعين، ليسدد الكرة أعلى العارضة.

وكاد الأهلي يسجل التقدم في الدقيقة 67، بعد عرضية من علي معلول حولها محمود كهربا برأسه لأعلى عارضة الحارس عامر عامر.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه محمد الشناوي حارس الأهلي في الدقيقة 73.

وأهدر والتر بواليا أخطر فرص الأهلي في الدقيقة 76،بعد عرضية داخل منطقة الجزاء من علي معلول لكن حولها بواليا بشكل غريب خارج المرمى.

وقرر المدرب موسيماني إجراء تبديل ثالث للأهلي في الدقيقة 76 بدخول محمد شريف بدلا من والتر بواليا.

وترجم الأهلي خطورته لهدف أول في الدقيقة 79 عن طريق محمود كهربا بعد تمريرة سحرية من أفشة.

وسجل البديل وليد سليمان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.