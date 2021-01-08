بواليا يقود تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه سيراميكا كليوباترا في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ستاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري we المصري.

ويشهد تشكيل الأهلي الظهور الأول لمهاجم الفريق الجديد والتر بواليا، الذي انضم للفريق قادمًا من نادي الجونة.

وتشهد المباراة الاعتماد على 3 لاعبين في خط الوسط وهم، حمدي فتحي، أليو ديانج، وأكرم توفيق، فيما يلعب في الخط الأمامي حسين الشحات وطاهر محمد طاهر بجانب المهاجم الجديد.

ويعود محمد الشناوي للمشاركة أساسيًا بعدما لعب علي لطفي مباراة الفريق الماضية بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد رمضان "بيكهام" - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - أكرم توفيق.

المهاجم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر- والتر بواليا.

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: ياسر إبراهيم، محمود كهربا، وليد سليمان، محمد شريف، علي لطفي، صلاح محسن، مجدي "أفشة"، سعد سمير، أحمد نبيل.