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الدوري الألماني..تعادل مثير بين جلادباخ وبايرن ميونخ في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من المواجهة النارية بين بروسيا مونشنجلادباخ وبايرن ميونخ بالتعادل بهدفين لكل فريق ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الألماني.

بادر بايرن ميونخ هجومياً منذ الدقائق الأولي للشوط الأول

لينجح في ترجمة سيطرته بتسجيل هدفه الاول عن طريق ليفاندوفسكي في الدقيقة  من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 26 نجح لاعب الوسط جوريتسكا في

تعزيز التقدم البافاري بتسجيل الهدف الثاني، قبل ان يقلص جلادباخ الفارق في الدقيقة بتسجيل اول اهدافه عن طريق جوناس هوفمان.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع عاد هوفمان ليسجل الهدف الثاني له والتعادل لفريقه لينتهي الشوط بالتعادل 2-2

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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