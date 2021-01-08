عبد الحفيظ يشن هجوماً نارياً علي حكم الفار لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الحكم محمود دسوقي المكلف بتقنية الفيديو في لقاء سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الجمعة باستاد السويس الجديد بالجولة السادسة للدوري الممتاز.

وفاز الأهلي بثنائية سجلها محمود عبد المنعم كهربا ووليد سليمان وتصدر ترتيب الدوري.

وقال عبد الحفيظ إن دسوقي ألغى هدفاً صحيحاً سجله محمود عبد المنعم

كهربا كما أنه سبق وألغى هدف صحيح لمحمد شريف في لقاء المقاصة بالجولة الأولى.

وأشار إلى أن الحكم تم تعيينه للفيديو في 3 مباريات للأهلي في فترة بسيطة أمام الاتحاد السكندري في الكأس والمقاصة بالدوري.