فرج عامر يحدد سعر انتقال حسام حسن من سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة عن القمية المالية المطلوبة للموافقة علي رحيل حسام حسن مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال فرج عامر عبر حسابه الرسمي

علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" : " حسام حسن لن يرحل من سموحة اقل من اربعين مليون جنية نقدا وهذا طلبنا النهائي".

وأضاف رئيس النادي السكندري: " نملك عرض خارج مصر بهذة القيمة ورحيل حسام حسن مرتبط بتوافر البديل المناسب للفريق".

وكانت عدة تقارير قد ربطت حسام حسن بالانضامام لصفوف الزمالك كبديل لمصطفي محمد حال احترافه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.