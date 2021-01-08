يلا شوت liverpool live match مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر

ياسر رشاد - القاهرة - تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ليفربول وأستون فيلا والتي تقام بملعب فيلا بارك في إطار مباريات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي



وتحوم الشكوك عن إقامة المباراة من عدمها، بسبب تفشي فيروس كورونا بلاعبي الفريق، مما أجبر أستون فيلا إيقاف تحضيراتهم لهذه الموقعة، والساعات القادمة ستكشف لنا هل سيتم إقامة اللقاء من عدمه، وفي حال خوض اللقاء في الموعد المحدد سيتم توفر لكم البث المباشر لمتابعة هذا اللقاء، الذي سيحاول فيه زملاء المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي الخروج بأقل الأضرار.

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يسعى ليفربول إلى الفوز في مباراة اليوم

أمام أستون فيلا لكي يصعد إلى الجولة الرابعة، من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويريد تأمين ذلك، مبكراً حتى يتفرغ للأهداف أخرى، خاصة بعد المستويات المتواضعة التي قدمها فريق المدرب يورجن كلوب الذي يعاني مؤخراً من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول منافسات كأس الاتحاد، بعد خسارته المفاجئة على يد ساوثهامبتون 1-0 في المباراة الاخيرة التي اقيمت على ملعب سانت ماري في الدوري، وأصبح الريدز في معركة كبيرة للحفاظ على لقب البريميرليج، فهو يحتل حالياً قمة الجدول، ويمكن أن يفقد الصدارة في حال فوز

مانشستر يونايتد في مباراته المؤجلة.

على الجانب الآخر، تعادل نادي سيراميكا في الجولة الماضية أمام “سموحة”، ويتطلع اليوم إلى تحقيق المفاجئة وإلحاق الهزيمة الأولى بالنادي الأهلي هذا الموسم في الدوري المصري، أو على الأقل الخروج بالتعادل.

ويتواجد نادي سيراميكا في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط، جمعهم من 4 مباريات، فاز في مواجهتين وتعادل في لقاء وخسر في مثله.

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تجدون هنا ( مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا )

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز - رايس ويليامز - فابينيو - جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - تاكومي مينامينو - ساديو ماني.

ويسعى ليفربول للثأر من أستون فيلا عقب تغلب الأخير على "الريدز" بنتيجة (7-2) في بريميرليج