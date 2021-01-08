ياسر رشاد - القاهرة - ويشارك محمد صلاح اساسياً في تشكيل ليفربول في مباراة اليوم، بينما يغيب محمود تريزيجيه عن تشكيلة استون فيلا لهذا اللقاء.

رابط لايف مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اون لاين بدون تقطيع، يتوجه ليفربول إلى ملعب فيلا بارك لملاقاة أستون فيلا مساء اليوم الجمعة 8 يناير 2021، في خضم الجولة الثالثة من الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

متابعة التغطية الحية لـ مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD1، بأداء صوتي للمعلق التونسي رؤوف خليف.

يسعى ليفربول إلى الفوز في مباراة اليوم أمام أستون

فيلا لكي يصعد إلى الجولة الرابعة، من كأس الاتحاد الإنجليزي، ويريد تأمين ذلك، مبكراً حتى يتفرغ للأهداف أخرى، خاصة بعد المستويات المتواضعة التي قدمها فريق المدرب يورجن كلوب الذي يعاني مؤخراً من سوء النتائج في الدوري الإنجليزي

ويدخل ليفربول منافسات كأس الاتحاد، بعد خسارته المفاجئة على يد ساوثهامبتون 1-0 في المباراة الاخيرة التي اقيمت على ملعب سانت ماري في الدوري، وأصبح الريدز في معركة كبيرة للحفاظ على لقب البريميرليج، فهو يحتل حالياً قمة الجدول، ويمكن أن يفقد الصدارة في

حال فوز مانشستر يونايتد في مباراته المؤجلة.

كما ستكون هذه المواجهة ثأرية بالنسبة لزملاء محمد صلاح، بعدما تجرع ليفربول هزيمة ثقيلة ومذلة 7-2 على يد أستون فيلا في بداية الموسم في الدوري، وهذه فرصة جيدة لرد الاعتبار والانتصار أمام خصمه.

أما أستون فيلا الذي يقدم موسماً جيداً، الفريق متواجداً في المركز الثامن برصيد 26 نقطة في جدول الدوري الانجليزي، وسوف يقاتل أمام ليفربول لكي يتأهل إلى الجولات المقبلة من كأس الاتحاد الانجليزي وكذلك يأمل في تكرار فوزه على الشياطين الحمر مرة أخرى، وسوف يستثمر أداء وقوته في الدوري المحلي في الكأس.

تشكيلة ليفربول امام استون فيلا: كيليهير – نيكو ، ويليامز – فابينيو – ميلنر – هندرسون – فينالدوم – جونز – ماني – مينامينو – صلاح.

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