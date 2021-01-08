يلا شوت رابط مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا بث مباشر في كأس الإتحاد الإنجليزي 8-1-2021 بث مباشر مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم الجمعة

ياسر رشاد - القاهرة - رابط لايف مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر يلا شوت اون لاين بدون تقطيع، يتوجه ليفربول إلى ملعب فيلا بارك لملاقاة أستون فيلا مساء اليوم الجمعة 8 يناير 2021، في خضم الجولة الثالثة من الدور الثالث من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

متابعة التغطية الحية لـ مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD1، بأداء صوتي للمعلق التونسي رؤوف خليف.

لمشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا

وشهدت تشكيلة ليفربول ظهور جميع العناصر الأساسية وتحديدًا النجم المصري محمد صلاح.

كتيبة الريدز لقاء الليلة سيكون هام بالنسبة له، لذا سيقاتل الفريق بكل قوة من أجل تحقيق الانتصار للعبور إلى الدور المقبل بنجاح والعمل بقوة للمنافسة على اللقب والوصول إلى الأدوار المتقدمة.

وعلى الجهة الأخرى، يدخل أستون فيلا اللقاء وهو يعلم صعوبة الخصم ولكن سيحاول القتال بكل قوة لتقديم

مباراة تليق به، ومحاولة تحقيق المفاجأة لخطف منه بطاقة العبور إلى الدور المقبل ومواصلة المشوار.

تجدون هنا ( بث مباشر ليفربول واستون فيلا )

تجدون هنا ( مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا )

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز - رايس ويليامز - فابينيو - جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - تاكومي مينامينو - ساديو ماني.

ويسعى ليفربول للثأر من أستون فيلا عقب تغلب الأخير على "الريدز" بنتيجة (7-2) في بريميرليج