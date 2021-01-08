بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم 8 يناير بكأس الإتحاد الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه أنظار متابعي كرة القدم الإنجليزية صوب ملعب فيلا بارك مساء اليوم الجمعة 8 يناير، حيث ستقام مباراة مرتقبة بين فريقي ليفربول وأستون فيلا، في إطار فعاليات دور الـ 32 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويقدم الوفد نيوز مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا بث مباشر اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، أي الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق رؤوف خليف.

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أستون

فيلا بمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ينقل بث مباشر مباراة “ليفربول واستون فيلا” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق الرياضي التونسي “رؤوف خليف”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت البريطانية.

وتقام مواجهة ليفربول واستون فيلا على ملعب “فيلا بارك”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يخوض نادي استون فيلا مواجهة اليوم امام ليفربول بفريقه الثاني تحت 23 سنة، بعدما تحصل الفريق الأول على راحة بعد تفشي فيروس كورونا في مقر التدريبات.

بداية جديدة وطموح جديد ينتظر نادى ليفربول هذا العام 2021 فهو سيبدأ رحلته في بطولة الكأس الذي لم يحقق لقبها

منذ سنوات طوال، بصدام أمام أستون فيلا العنيد، حيث يرغب في اجتياز هذه العقبة اليوم.

وكان أخر تتويج لليفر بالكأس عام 2005/2006م، أي منذ ما يقارب 16 سنة لم يعتلي منصات التتويج بالكأس، لذا سيحاول الموسم الجديد الذي يقدم به مستوى مميز ولكن في بعض الأحيان الحظ لم يكن في صالحه ويسقط كما حصل في الجولة الماضية بالدوري الذي انهزم على يد ساوثهامبتون بهدف دون رد.

تجدون هنا ( بث مباشر ليفربول واستون فيلا )

تجدون هنا ( مشاهدة مباراة ليفربول واستون فيلا )

وجاء تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

خط الدفاع: نيكو ويليامز - رايس ويليامز - فابينيو - جيمس ميلنر.

خط الوسط: جوردان هندرسون - جيجي فينالدوم - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - تاكومي مينامينو - ساديو ماني.

ويسعى ليفربول للثأر من أستون فيلا عقب تغلب الأخير على "الريدز" بنتيجة (7-2) في بريميرليج