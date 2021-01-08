قائمة طلائع الجيش للقاء الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفني ، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك المقررة غد السبت ، والتي ستقام على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري لاممتاز.

وضمت قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك كل من :

محمد بسام - محمد شعبان - أحمد سمير - فرانك استيفن - محمد شحاتة - حسين السيد - أحمد علاء - عمرو مرعي - ناصر منسي - خالد سطوحي - إسلام جمال - علي الفيل - مهند لاشين -

إبراهيما كونيه - إسلام محارب - عمرو جمال - مصطفى جمال - السيسي - زولا - محمد ناصف.

وشهدت قائمة طلائع الجيش استبعاد كلا من، أحمد هاني - توني جوميز - مصطفى محمود - محمد سمير - محمود عاطف - حسن مجدي - الزناري - علي الزاهدي - حسام إيفونا - أحمد سالم.