قائمة طلائع الجيش للقاء الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني المدير الفني ، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك المقررة غد السبت ، والتي ستقام على ستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري لاممتاز.
وضمت قائمة طلائع الجيش لمواجهة الزمالك كل من :
محمد بسام - محمد شعبان - أحمد سمير - فرانك استيفن - محمد شحاتة - حسين السيد - أحمد علاء - عمرو مرعي - ناصر منسي - خالد سطوحي - إسلام جمال - علي الفيل - مهند لاشين -إبراهيما كونيه - إسلام محارب - عمرو جمال - مصطفى جمال - السيسي - زولا - محمد ناصف.
وشهدت قائمة طلائع الجيش استبعاد كلا من، أحمد هاني - توني جوميز - مصطفى محمود - محمد سمير - محمود عاطف - حسن مجدي - الزناري - علي الزاهدي - حسام إيفونا - أحمد سالم.