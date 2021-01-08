شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. «كلاب» تقتحم ملعب مباراة بيراميدز والبنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في واقعة مؤسفة وغير متوقعة اقتحمت بعض كلاب الشوارع ملعب العباسية الذي استضاف مباراة بيراميدز والبنك الأهلي في الدوري اليوم الجمعة، في صورة لم تعتادها ملاعب الدوري المصري من قبل.

ورصدت كاميرا «المصري اليوم» صور لبعض كلاب الشوارع في ملعب المباراة أثناء وقبل المباراة حيث اشتكي لاعبو بيراميدز وجهازهم الفني من عدم تمكنهم من أداء الاحماء وتدريبات البدلاء بسبب وجود كلاب الشوارع داخل أرض الملعب.

وسادت حالة من الاستياء داخل إدارة بيراميدز بسبب عدم جاهزية الملعب وبسبب اعتماد مثل هذا الملعب ذو الأرضية السيئة لخوض مباريات عليه رغما أن بعض الفرق الآخرى بالدوري لا يتم اعتماد هذه الملعب لمبارياتها الأمر الذي يضر بمبدأ تكافؤ الفرص.