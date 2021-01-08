شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في مواجهة أستون فيلا بكأس الاتحاد الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، تشكيل فريقه في مواجهة مضيفه أستون فيلا، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيلهير.

الدفاع: نيكو ويليامز- ريس ويليامز- فابينيو- ميلنر.

الوسط: هندرسون- فينالدوم- كورتيس جونز.

الهجوم: ماني- مينامينو- محمد صلاح.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أليسون- تياجو- فيرمينو- شامبرلين- أوريجي- شاكيري- روبرتسون- فيليبس- أرنولد.