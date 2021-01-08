شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الأهلي والمريخ السوداني مهدد بالتأجيل لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح لقاء الأهلي والمريخ السوداني، المحدد إقامته أحد يومي 12 أو 13 من شهر فبراير المقبل مهددا بالتأجيل حال تأهل حامل لقب أفريقيا، والدوري المصري، لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

ويخوض الأهلي يوم 4 من الشهر المقبل أول مبارياته، وحال فوزه سيلعب أحد يومي 7 أو 8 من الشهر نفسه، ثم يخوض لقاء نصف النهائي 11 فبراير، مما يؤكد تأجيل لقاء المارد الأحمر مع بطل السودان خلال جولات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كانت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال أسفرت عن وقوع الأهلي بجانب المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.