شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب ارتداء الأهلي الزي الرمادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يظهر فريق النادي الأهلي لأول مرة بالزي الرمادي البديل أمام سيراميكا كليوباترا، في الدوري الممتاز المصري.

وتقرر أن يظهر الأهلي بالزي البديل؛ بسبب ارتداء فريق سيراميكا صاحب الأرض في لقاء اليوم للزي الأحمر، حيث تعد المرة الأولى هذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويسعى للعودة إلى الانتصارات بعد التعادل أمام وادي دجلة في الجولة الماضية، بينما يحتل سيراميكا المركز السادس برصيد 7 نقاط.