شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع .. وصول فرجاني ساسى القاهرة عائدًا من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، وصول الدولي التونسي فرجاني ساسى لاعب وسط فريق الكرة الأول، منذ قليل إلى القاهرة قادمًا من تونس، حيث سافر اللاعب إلي بلاده مطلع الأسبوع الحالى، وكان من المقرر أن يصل يوم الأربعاء الماضي قبل أن يعدل اللاعب موعد قدومه إلى القاهرة ويصل اليوم.

أضاف سالم فى تصريحاته لليوم السابع، أن ساسى وصل القاهرة، وقد يتوجه إلى مدينة السويس لدعم الفريق خلال مواجهة طلائع الجيش غدًا، رغم خروجه من قائمة المباراة.

وكان مصدر داخل الزمالك، أكد أن فرجاني ساسي أبلغ ادارى الفريق أحمد زاهر بأن موعد وصوله الجمعة المقبل وفقا لاتفاقه مع رئيس النادي وليس الأربعاء وفقا لما أكده بعض مسئولي الزمالك.

وكان كشف مصدر داخل الزمالك أن وصول التونسي فرجاني ساسي الي القاهرة يوم الجمعة المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم ، حيث يتواجد فرجاني ساسي في تونس منذ مطلع الأسبوع الجاري وتحديدا منذ مباراة الزمالك وانبي في الدوري التي أقيمت السبت الماضي. وكشف مصدر داخل الزمالك ان فرجاني ساسي أبلغ ادارى الفريق أحمد زاهر بأن موعد وصوله الجمعة وفقا لاتفاقه مع رئيس النادي وليس اليوم الأربعاء وفقا لما أكده بعض مسئولي الزمالك. وبهذا تقرر غياب فرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في الأسبوع السادس من الدورى ، حيث لن يتمكن اللاعب من المشاركة في أي تدريبات قبل المباراة بخلاف غيابه عن التدريبات طوال الأسبوع.

كان الخليج 365 قد أكد من قبل أن ساسي تأجل موعد عودته للجمعة، وكذلك استبعاده من قائمة مباراة طلائع الجيش، وهو ما تأكد بعد إعلان القائمة بدون الدولي التونسي