شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة كورونا أسبوعية لموظفي اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع موظفي اتحاد الكرة المصري لمسحة كورونا للكشف المبكر عن الفيروس غدا السبت وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها اللجنة الطبية للاطمئنان علي سلامة كافة العاملين والتاكد من خلو المقر من أي حالات إيجابية .

وتقرر أن تجري المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا أسبوعيا وتحدد لها السبت من كل أسبوع وقبل بداية العمل يوم الأحد وإعلام المصابين بعدم الحضور لمقر العمل مساء السبت .

يذكر أن هناك خمس حالات ظهرت مؤخرا ويتلقوا العلاج طبقا للبروتوكول المقرر من وزارة الصحة واخر المصابين من المبني دكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة المصري.

وأجري ياسين مرعي لاعب منتخب الشباب مسحة كورونا الأخيرة للتأكد من عدم وجود أي شكوك قبل مشاركته مع ناديه وأظهرت النتيجًة سلبية العينة ليتمكن من المشاركة في التدريبات اعتبارا من بعد غدا الأحد وبذلك تم شفاء جميع اللاعبين المصابين الـ17 وعودتهم الي انديتهم تمهيدا للمشاركة في المباريات .

ومن المقرر أن يخضع غدا السبت حازم هاني مدافع منتخب الشباب ونادي المنصورة لمسحة غدا بأحد المعامل بالمدينة ليصبح مدافع المنتخب الشاب المصاب الوحيد الذي لم يتعاف منذ فيروس كورونا بين شباب الفراعنة من 14 ديسمبر الماضي قبل مباراة ليبيا في تصفيات بطولة امم افريقيا بتونس .

وعاد منتخب الشباب من تونس 19 ديسمبر الماضي بعد انسحابه من تصفيات بطولة أمم افريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.