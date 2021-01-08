شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى ضد الرجاء المغربي..محمد صبحي الأكثر مشاركة عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد محمد صبحى قائد الأسماعيلي من أكثر لاعبى الإسماعيلى مشاركة فى البطولة العربية، حيث لعب 32 مباراة واستقبل مرماه 33 هدفًا وحقق كلين شيت في 13 مباراة. واجه 15 فريقًا .. – اتحاد العاصمة الجزائرى 4 مباريات – الصفاقسى التونسى 3 مباريات – مولودية وهران ونصر حسين داى وأهلى برج بوعريريج وشباب بلوزداد الجزائريين والنجم الساحلى التونسى والأهلى المصرى وأهلى جده واتحاد جده السعوديين وتشرين السورى والبستينى البحرينى والترجى التونسى والخرطوم السودانى مباراتين – الهلال السعودى مباراة وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

فى نفس السياق حرص أبو طالب العيسوى، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، على مطالبة لاعبيه عقب مباراة مصر المقاصة التى خسرها الدراويش بثلاثية مقابل هدف فى الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز، بنسيان هذا اللقاء وغلق صفحة المسابقة المحلية والتركيز فى مواجهة الرجاء المغربى المصيرية والمقرر لها الاثنين المقبل بإياب الدور النهائى للبطولة العربية.

مدرب الإسماعيلي شدد على اللاعبين بضرورة عدم التأثر بنتيجة هذه المباراة، مؤكداً أنها مجرد مباراة ومسابقة الدورى مازالت فى البداية وبإمكان الفريق التعويض فى المواجهات المقبلة، بينما مباراة الرجاء المغربى شديدة الصعوبة وخسارتها تعنى وداع بطولة يحلم بها عشاق الرداء الاصفر منذ فترة طويلة.