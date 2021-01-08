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الامارات | القبض على لاعب فنون قتالية حاول طعن شقيقاته في المكسيك

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الشرطة المكسيكية القبض على مقاتل الفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه"، المكسيكي إيروين ريفيرا (31 عاما)، بتهمة محاولة طعن شقيقاته، ليتم إلغاء نزاله في بطولة الاتحاد الدولية.

وقال الموقع الرسمي للفنون القتالية المختلطة "إم إم إيه" في بيان: "إن الاتحاد على علم بالحادثة الأخيرة، إذ وردت معلومات من إدارة أعمال المقاتل تفيد بأن سلوكه في الفترة الأخير قد يشير إلى مشكلة في الصحة العقلية".

وتعتبر نزالات "إم إم إيه" أكثر أنواع الرياضات عنفاً إذ يستخدم فيها المتنافسون أشد أنواع حركات الضرب واللكم وتستمر فيها النزالات رغم سيل الدماء على أرض الحلبة.

وأضاف: "الاتهامات مقلقة للغاية، ونحن نجمع معلومات إضافية، وقد كان من المفترض أن يخوض ريفيرا نزالا، في 31 مارس المقبل ولكن تم إلغاء النزال".

 يذكر أن إيروين ريفيرا حقق 10 انتصارات خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن مقابل 6 هزائم.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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