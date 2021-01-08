شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: المياه والملح لم تفلح فى إبطال سحر منتخب السويس أمام طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا، إن فريق منتخب السويس قاموا بوضع أعمال سحر من أجل الفوز في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الممتاز ب وهو ما تحقق عندما فاز أبناء الغريب بهدفين نظيفين.

وتابع: لاعبو طنطا أكتشفوا أعمال السحر أثناء التسخين خلف المرمي، وهو ما دفعه إلى الدخول في اشتباك مع لاعبي منتخب السويس بعد قيام لاعبي أبناء السيد البدوي بإبطال ما وصفوه بأحد الأعمال السحرية -على حد تعبير عبدالعال- وأكد أن حارس مرمى فريق منتخب السويس الاحتياطي دخل في اشتباكات بالأيدي مع الإدارى بفريق طنطا وعمال ملابس الفريق.

وأضاف رضا عبدالعال: قمت بتغيير مكان تسخين الفريق للمرمي الآخر وذلك من أجل إبطال أي أعمال سحرية تم وضعها داخل أرض الملعب كما قام عمال غرف خلع الملابس بنادي طنطا برش أرضية الملعب بماء ملح وذلك لإبطال أي أعمال سحرية، وهو ما لم تفلح المحاولة في إبطال السحر.