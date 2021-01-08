شكرا لقرائتكم خبر عن «بسيوني» يعلن قائمة طلائع الجيش استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها غدا السبت على استاد السويس الجديد بالجولة السادسة لبطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة محمد بسام ومحمد شعبان وأحمد سمير وفرانك ستيفن ومحمد شحاتة وحسين السيد وأحمد علاء وعمرو مرعي وناصر منسي وخالد سطوحي وإسلام جمال وعلي الفيل ومهند لاشين وإبراهيما كونيه وإسلام محارب وعمرو جمال ومصطفى جمال والسيسي وزولا ومحمد ناصف.

ويحتل طلائع الجيش المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل مع الجونة في الأسبوع الأول للدوري، وبعدها تعرض الفريق لسلسلة من الهزائم أمام أسوان بهدفين لهدف، ومصر المقاصة بهدفين لهدف، وغزل المحلة بهدفين لهدف، والاتحاد السكندري بهدفين لهدف.