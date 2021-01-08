شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: سيراميكا (0)-(0) الأهلي.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، نظيره الأهلي، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد محسن- خالد صبحي- طارق سامي- رجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو- محمود نبيل- محمد توني- محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شريف دابو- شادي حسين.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبدالله محمود، وسيف تقا، وعبدالرحمن بودي، ومحمد حسن، ووينفول كوبينا، وأحمد أمين أوفة، وفونسينيو.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان «بيكهام».

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: والتر بواليا.

ويجلس على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي ‏وصلاح محسن ومجدي «قفشة» وسعد سمير وأحمد نبيل.

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة:

د10: تعادل سلبي دون سيطرة واضحة من أحد الفريقين على مجريات اللعب

د15: تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر يحولها الحارس عامر عامر لركنية

د33: بواليا يمهد الكرة للقادم من الخلف ديانج الذي يسددها قوية في يد عامر عامر

د45: دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول