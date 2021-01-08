شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: سيراميكا (0)-(0) الأهلي.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، نظيره الأهلي، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
تشكيل سيراميكا:
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: أحمد محسن- خالد صبحي- طارق سامي- رجب بكار.
خط الوسط: كوامي بونسو- محمود نبيل- محمد توني- محمد إبراهيم.
خط الهجوم: شريف دابو- شادي حسين.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ومحمد جمال، وعبدالله محمود، وسيف تقا، وعبدالرحمن بودي، ومحمد حسن، ووينفول كوبينا، وأحمد أمين أوفة، وفونسينيو.
تشكيل الأهلي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان «بيكهام».
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: والتر بواليا.
ويجلس على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن ومجدي «قفشة» وسعد سمير وأحمد نبيل.
أبرز أحداث اللقاء:
بداية المباراة:
د10: تعادل سلبي دون سيطرة واضحة من أحد الفريقين على مجريات اللعب
د15: تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر يحولها الحارس عامر عامر لركنية
د33: بواليا يمهد الكرة للقادم من الخلف ديانج الذي يسددها قوية في يد عامر عامر
د45: دقيقة واحدة وقت بدل ضائع
نهاية الشوط الأول
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الوضع في مصر
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اصابات
146,809
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تعافي
116,775
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وفيات
8,029