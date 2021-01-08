شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى عن أزمة فاروق جعفر مع عبدالله جمعة: «لم يكن له أي دور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك السابق، على الأزمة التي نشبت بين فاروق جعفر، رئيس لجنة الكرة بالنادي، مع عبدالله جمعة، لاعب الفريق، بسبب التصريحات التي أدلى بها جعفر عن مفاوضاته مع جمعة لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال جعفر خلال لقاء مع الإعلامي مدحت شلبي، إن عبدالله جمعة طلب 4 أو 5 أضعاف ما يحصل عليه في النادى حاليا ليقوم بتجديد عقده، فيما كتب جمعة رده على تلك التصريحات عبر ستورى حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعى «انستجرام»: «أولا الكلام دا محصلش، والكلام دا كذب وأنا مقعدتش مع حضرتك علشان تقول كلام محصلش».

ونشر أمير مرتضى صورة لرد عبدالله جمعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا: «أنا مش مصدق إن مسؤول كبير عن الكرة في النادي يطلع يهاجم لاعب في الفريق قبل مبارة بيوم! كابتن فاروق جعفر لم يكن له أي دور طوال مدة إشرافي عالفريق وعمره ما قعد مع لاعب أصلاً وشهادة قدام ربنا وقدام الجمهور عبدالله جمعة محترم وطيب وبيحب الزمالك لدرجة انه مكنش ليه أي طلبات علشان يجدد».