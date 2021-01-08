شكرا لقرائتكم خبر عن «مرسي» يقود إنبي للفوز على وادي دجلة «2-1» في مباراة مثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزًا غاليًا على حساب نظيره وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

يدين إنبي بالفضل للبديل محمد مرسي الذي دخل اللقاء في الدقيقة 56 والنتيجة تشير إلى التعادل السلبي، ليسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 68 من مجهود فردي رائع ومراوغة أكثر من مدافع، قبل أن يدرك كالديرون التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 80 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من ضائع عاد مرسي للظهور مرة أخرى ليسجل الهدف الثاني لإنبي ويضمن لفريقه نقاط المباراة.

بهذا الفوز رفع إنبي رصيده إلى النقطة السابعة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة الخامسة في المركز الرابع عشر.