ردح وإشارات خارجة.. خناقة بين رضا عبدالعال وجماهير طنطا

الشارقة - اميمة ياسر -

نشبت مناوشات حادة بين المدير الفني لفريق طنطا، رضا عبد العال، وبعض من جماهير النادي، وذلك عقب الخسارة التي تلقاها الفريق أمام منتخب السويس بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري القسم الثاني.

وبحسب ما ذكر موقع "صدى البلد"، فإن رضا عبد العال قام بتوجيه "إشارات خارجة" لجماهير الفريق الغاضبة من تذيل طنطا جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية، خاصة وأنه كان وعد بالتأهل إلى الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة طنطا ومنتخب السويس بهدفين نظيفين، سجلهما أحمد فتحي من ركلة جزاء في الدقيقة 34، وأحمد فوزي في الدقيقة 90 .

و ارتفع رصيد السويس الى 14 نقطة في المركز الثاني ويتوقف رصيد طنطا عند 6 نقاط ولعب السويس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد لاعبه محمد أبوجبل .