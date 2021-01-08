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القاهرة - سامية سيد - أهداف مباراة وادى دجلة ضد إنبي في الدوري

حقق إنبي فوزا قاتلا على نظيره وادي دجلة بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لإنبي محمد المرسى فى الدقيقة 68 قبل أن يتعادل كالديورن لوادي دجلة فى الدقيقة 80 من ضربة جزاء ثم انتزع الفوز للفريق البترولى محمد المرسي فى الدقيقة 90.

أحكم وادى دجلة قبضته على الشوط الأول بالاستحواذ على الكرة وسيطر على منطقة وسط الملعب فيما اكتفى لاعبو إنبي بالتراجع والتصدى لهجمات الغزلان وكانت أخطر الكرات تسديدة دييجو كالدريرون لاعب فريق وادي دجلة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 30 وفى الشوط الثانى استطاع إنبي فك شفرات الغزلان والانتصار عليه بهدفين مقابل هدف.

وضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: على فوزى، زياد بوغطاس، رامى صبرى وكريم فؤاد،خط الوسط: محمد رزق، مصطفى عادل، صلاح ريكو، محمود على ومصطفى شلبى، الهجوم: جون أوكوى.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: إيهال المباركى، محمود مرعى، خالد رضا وإسحاقو يعقوبو،خط الوسط: أحمد سعيد، محمد رضا وجورجينو،الهجوم: حسام عرفات، أليكسندر جاكوبسن وكالديرون.

وبهذه النتيجة نزل وادى دجلة إلى المركزالـ14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة اهداف ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما احتل إنبى المركز الثامن برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاءين وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.