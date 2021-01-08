شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لاعبي منتخب الشباب باستثناء لاعب واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري ياسين مرعي لاعب منتخب الشباب مسحة كورونا الأخيرة للتأكد من عدم وجود أي شكوك قبل مشاركته مع ناديه وأظهرت النتيجًة سلبية العينة ليتمكن من المشاركة في التدريبات اعتبارا من بعد غدا الأحد وبذلك تم شفاء جميع اللاعبين المصابين الـ17 وعودتهم الي انديتهم تمهيدا للمشاركة في المباريات .

ومن المقرر أن يخضع غدا السبت حازم هاني مدافع منتخب الشباب ونادي المنصورة لمسحة غدا بأحد المعامل بالمدينة ليصبح مدافع المنتخب الشاب المصاب الوحيد الذي لم يتعاف منذ فيروس كورونا بين شباب الفراعنة من 14 ديسمبر الماضي قبل مباراة ليبيا في تصفيات بطولة امم افريقيا بتونس .

وعاد منتخب الشباب من تونس 19 ديسمبر الماضي بعد انسحابه من تصفيات بطولة أمم افريقيا للشباب عقب تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين حيث وصلت الإصابات فى الفريق 17 لاعبا، ولم يستطع خوض مباراتى ليبيا وتونس فى البطولة لعدم وجود 15 لاعبا فى القائمة.