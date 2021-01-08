شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الإسماعيلى تصل المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء بالبطولة العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ دقائق بعثة الاسماعيلى، إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء بعد رحلة استغرقت ٦ ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية داخل المملكة المغربية ، وفور وصول البعثة حرص على استقبالها عبد السلام الحنات ، الرئيس الشرفى للرجاء وخالد بهمان المدير الادارى ، بجانب عمر شعيب قنصل مصر بالدار البيضاء .

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الإسماعيلي إلى مراكش للمبيت هناك، استعدادا للمواجهة المرتقبة امام فريق الرجاء فى نصف نهائى كأس محمد السادس للاندية الابطال .

وفى وقت سابق ، زف باهر المحمدى مدافع الإسماعيلى بشرى سعيدة لجماهير ناديه من قلب مطار القاهرة، حيث يستعد للسفر مع الدراويش للمغرب لمساندة زملائه فى موقعة الرجاء المغربى المقرر لها مساء الاثنين المقبل فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، حيث قال المحمدى فى تصريحات لـ"الموقع الرسمى للإسماعيلى" "سأعود قريبا للملاعب أحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة قبل الانضمام لتدريبات فريقى من جديد".

من جانبه قال عبد الرحمن مجدى إن الفريق هدفه إسعاد الجماهير، مؤكدا قدرة اللاعبين فى عبور تلك العقبة أمام أحد أفضل الأندية فى القارة السمراء.

وأتم "الجميع يعلم أننى لم يكتمل شفائى بشكل نهائى إلا أننى اصريت على التواجد والسعى لخدمة فريقى نحو التأهل للنهائى".