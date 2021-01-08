شكرا لقرائتكم خبر عن الوقوف دقيقة حداد على الراحل الطوخي قبل مباراة الأهلي وسيراميكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بداية مباراة الأهلي وسيراميكا الوقوف دقيقة حداد على وفاة طه الطوخي نجم لأهلي السابق ووالدة الجنوب إفريقي كيفين جونسون مدرب عام الفريق الأحمر.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيواجه سيراميكا اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تشهد الظهور الأول للوافد الجديد والتر بواليا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، اليود ديانج، أكرم توفيق، حمدي فتحي، طاهر محمد، حسين الشحات، والتر بواليا.

و أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة النادي الاهلي بعد قليل،على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالى، عامر عامر، أحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار، كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم، شريف دابو - شادي حسين.

ووصلت حافلة فريق الأهلي إلى استاد السويس، استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة كإجراء تقليدي متبع قبل مباريات الفريق المحلية والإفريقية.

ويلتقى فريق الأهلى مع نظيره سيراميكا فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر وفقدان نقطتين أمام وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، في مشوار المارد الأحمر للدفاع عن لقبه باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز في النسخ الخمسة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سيراميكا، حيث لا يوجد بديل لديه سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، والتي يتربع على قمتها الجونة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، بينما يتبقى للمارد الأحمر مباراة مؤجلة ضد الزمالك، ستحسم بشكل كبير مصير صدارة الدوري بين القطبين.

واختتم الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا أمس الخميس على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة اليوم، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لترتيب أوراقه واستعادة توازنه المحلي، للابتعاد بصدارة الدوري والهروب عن أقرب منافسيه.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال مراني الفريق الأحمر أمس وأول أمس ، من أجل تطبيقها في مباراة اليوم، لاسيما بعد مشاهدة أكثر من مباراة للمنافس، والتوقف على عناصر القوة والضعف وأسلوب اللعب الذي يتبعه الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.