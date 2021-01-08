شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة السادسة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، والتى تقام بالسويس ويلعب الأهلي المباراة ، بتشكيل مكون من : محمد الشناوي، بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان بيكهام ، أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر ، ووالتر بواليا ، ويجلس على دكة البدلاء: ياسر ابراهيم ومحمود كهربا ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي ‏وصلاح محسن ومجدي أفشة وسعد سمير وأحمد نبيل.

فيما يضم تشكيل سيراميكا ، : عامر عامر وأحمد محسن - خالد صبحي - طارق سامي - رجب بكار ، كوامي بونسو - محمود نبيل - محمد توني - محمد إبراهيم ، شريف دابو - شادي حسين

ويسعى المارد الأحمر في مباراة الليلة لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر وفقدان نقطتين أمام وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، في مشوار المارد الأحمر للدفاع عن لقبه باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز في النسخ الخمسة الأخيرة.

واختتم الأهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا أمس الخميس على ملعب مختار التتش قبل الدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق استعدادا لمباراة اليوم، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر لترتيب أوراقه واستعادة توازنه المحلي، للابتعاد بصدارة الدوري والهروب عن أقرب منافسيه.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية خلال مراني الفريق الأحمر أمس وأول أمس ، من أجل تطبيقها في مباراة اليوم، لاسيما بعد مشاهدة أكثر من مباراة للمنافس، والتوقف على عناصر القوة والضعف وأسلوب اللعب الذي يتبعه الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز.