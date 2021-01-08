شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يتوج بلقب لاعب العام فى نادى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النجم المغربى أشرف بن شرقى، لاعب العام فى نادى الزمالك خلال 2020، بعد المستويات المميزة التى قدمها مع الفريق، وقيادة الأبيض للتويج ببطولتى السوبر الإفريقى وعلى حساب الترجى التونسى، والسوبر المصرى على حساب الغريم التاريخى والتقليدى النادى الأهلى، حيث أشارت منصات الزمالك على السوشيال ميديا، إلى فوز بن شرقى، قائلة: "بتصويت جمهورنا.. نجمنا الدولى المغربى أشرف بن شرقى هو لاعب العام فى فريقنا".

من ناحية أخرى، غادرت عصر اليوم، الجمعة، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك القاهرة متوجهه إلى السويس استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، ويحل الفريق ضيفا على طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها غدا السبت، على استاد السويس الجديد فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة السادسة للدورى الممتاز.

وكان الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو قد أعلن عن قائمة مباراة طلائع الجيش والتى جاءت كالتالى"

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمود حمدى الونش - محمد عبدالغنى - حازم إمام - حمزة المثلوثى - أحمد فتوح - وعبدالله جمعة - أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر -إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد - أسامة فيصل - حسين فيصل.