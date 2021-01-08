شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عبد المنصف يتقمص دور "ميسى" ويسدد ركلة حرة لدجلة أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقمص محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، دور "ميسى" نجم برشلونة الإسبانى في تسديد الركلات الحرة عندما نفذ الركلة لفريقه أمام إنبي في الدقيقة "90 +4" من عمر المباراة التي جمعتهما على ستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين لهدف.

أحكم وادى دجلة قبضته على الشوط الأول بالاستحواذ على الكرة وسيطر على منطقة وسط الملعب فيما اكتفى لاعبو إنبي بالتراجع والتصدى لهجمات الغزلان وكانت أخطر الكرات تسديدة دييجو كالدريرون لاعب فريق وادي دجلة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم الأيمن ومرت إلى ركلة مرمى في الدقيقة 30 وفى الشوط الثانى استطاع إنبي فك شفرات الغزلان والانتصار عليه بهدفين مقابل هدف.

ويضم تشكيل إنبى: حراسة المرمى: محمود جاد،خط الدفاع: على فوزى، زياد بوغطاس، رامى صبرى وكريم فؤاد،خط الوسط: محمد رزق، مصطفى عادل، صلاح ريكو، محمود على ومصطفى شلبى، الهجوم: جون أوكوى.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالي: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف،خط الدفاع: إيهال المباركى، محمود مرعى، خالد رضا وإسحاقو يعقوبو،خط الوسط: أحمد سعيد، محمد رضا وجورجينو،الهجوم: حسام عرفات، أليكسندر جاكوبسن وكالديرون.

وبهذه النتيجة نزل وادى دجلة إلى المركزالـ14 بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه سبعة اهداف ومازال لديه لقاء مؤجل ، فيما احتل إنبى المركز الثامن برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز في لقاءين وتعادل في مباراى وخسر مباراتين وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.