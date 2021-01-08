شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القصة الكاملة لظهور أعمال السحر فى مباراة طنطا والسويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة طنطا و منتخب السويس في دورى القسم الثانى والتي أقيمت على ستاد طنطا ضمن مباريات الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية ظهور أحد أعمال السحر التي وضعها بعض لاعبي السويس في مرمي طنطا قبل انطلاقة المباراة والتي أنتهت بفوز منتخب السويس على طنطا بنتيجة هدفين مقابل لا شىء.

وعندما اكتشفوا لاعبي طنطا اعمال السحر دخلوا في أشتباك مع لاعبي منتخب السويس بعد قيام لاعبي أبناء السيد البدري بإبطال ما وصفوه بأحد الأعمال السحرية التي وضعها لاعبي السويس كما دخل حراس مرمى فريق منتخب السويس في اشتباكات بالأيدي مع الادارى بفريق طنطا و عمال ملابس الفريق .

وقام رضا عبدالعال المدير الفني لفريق طنطا تغيير مكان تسخين الفريق للمرمي الاخري وذلك من أجل ما وصفه بابطال اي أعمال سحرية تم وضعها داخل أرض الملعب كما قام عمال غرف خلع الملابس بنادي طنطا برش أرضية الملعب بماء ملح وذلك لإبطال اي اعمال سحرية .

وكان تشكيل طنطا للمباراة عودة ميدو جمال من جديد لقيادة خط الهجوم، وجاء تشكيل طنطا ضد منتخب السويس كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد فتحي.

خط الدفاع: شهاب فتحي، محمد حسام، محمد عوض، عبدالرؤوف زيكو.

خط الوسط: السيد ابو امنه، حسام غالي، عصام عادل.

خط الهجوم: كريم اسامه، محمد جمال ميدو، اسامه ايمن.