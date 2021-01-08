شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلي مع أندية تنزانيا وتاريخ مواجهاته ضد منافسه الجديد "سيمبا"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الأهلي منافسات مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الأولى، إلى جانب فرق فيتا كلوب وسيمبا والمريخ، وذلك بحسب ما أسفرت عنه قرعة مرحلة المجموعات التي أجراها «كاف» بأحد فنادق القاهرة اليوم الجمعة، ليبدأ الأهلي خطوة جديدة في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة دوري الأبطال، من أجل الاحتفاظ باللقب ومعانقة الكأس الأغلى داخل القارة السمراء، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب للمرة العاشرة في تاريخه.

مباراة الأهلي مع سيمبا ليست الأولى التي يلتقي فيها نادي القرن في إفريقيا والملك المتوج على عرش القارة السمراء فريق سيمبا أو بإحدى الفرق التنزانية.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام تاريخ مواجهات الأهلي وفرق تنزانيا:

تحمل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني المقبلة في النسخة الجارية من دوري الأبطال الرقم 17 للأهلي أمام الفرق التنزانية على مدى مسيرته القارية، بعدما خاض 16 مباراة.

فاز الأهلي في 10 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر 3 مباريات.

ويأتي يانج أفريكانز على رأس الفريق التنزانية وأولها التي التقت الأهلي، بعدما واجه الأهلي في دوري أبطال إفريقيا نسخة 1982 وآخرها في نسخة 2014 من البطولة، بمجموع 8 مباريات، حقق الأهلي ٥ انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة.

وسيمبا يأتي في المرتبة الثانية بعد يانج أفريكانز بعدما التقى الأهلي في 4 مباريات، فاز الأهلي في 2 وخسر في 2، ولا وجود لنتيجة التعادل. نجح الأهلي في زيارة شباك سيمبا في 8 مناسبات واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف. حافظ الأهلي على نظافة شباكه في مواجهتين، فيما تمنعت شباك بطل تنزانيا على مهاجمي الفريق في مناسبة واحدة.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد سيمبا التنزاني

شهدت نسخة 2019 أول مواجهة للأهلي أمام سيمبا في دوري الأبطال مساء السبت الثاني من فبراير 2019 على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.



وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز بخماسية نظيفة، افتتح عمرو السولية أهداف الفريق وأضاف علي معلول الهدف الثاني، وسجل جونيور أجايي الهدف الثالث، ونجح كريم وليد «نيدفيد» في تسجيل الهدفين الرابع والخامس.

وجاءت المواجهة الثانية في الثاني عشر من فبراير 2019 ضمن منافسات المجموعة الرابعة لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري الأبطال، وانتهت المواجهة التي أقيمت على الملعب الوطني بدار السلام بخسارة الأهلي بهدف دون رد.

والتقى الفريقان بعيدًا عن دوري أبطال إفريقيا في عام 1985، وذلك في إطار منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس لحساب دور الستة عشر، وفاز الأهلي في الذهاب بنتيجة ٢-صفر، وخسر في الإياب بنتيجة 2/1.

بخلاف سيمبا ويانج أفريكانز، التقى الأهلي فريق بامبا موانزا في بطولة إفريقيا أبطال الكؤوس عام 1993، وفاز الأهلي ذهابًا بخماسية وتعادل في الإياب، ثم التقى فريق ماجي ماجي، في بطولة دوري الأبطال نسخة 1999 في دور الـ32 وفاز الأهلي ذهابا 3-صفر، وكرر فوزه في الإياب بنتيجة 2-صفر.