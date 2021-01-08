شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إشراك بواليا أساسيا أمام سيراميكا.. موسيمانى ينهي نظرية "إنسجام البدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قرار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الأهلى بإشراك الوافد الجديد والتر بواليا أساسيا في مباراة سيراميكا التي تجمعهما اليوم على استاد الجيش بالسويس بالجولة السادسة للدوري، لتنهي نظرية الانسجام التي ابتكرها حسام البدري مدرب الأهلي السابق ومدرب المنتخب الوطني الحالي، والذي كان يبقي اللاعب الوافد حديثا لصفوف الأهلي فترة طويلة زيد عن الشهرين، حيث ينسجم مع الفريق ويبدأ في الحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأحمر.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الليلة تواجد المهاجم الزامبي والتر بواليا للمرة الأولى بعد انضمامه للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لمدة 4 مواسم مقبلة من نادي الجونة.

حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر إبان قيادته للأهلى كان يتبع نظرية "الانسجام" التي كانت دائمًا تجعل الصفقات الجديدة التي يبرمها المارد الأحمر في وضع "الانتظار" لحين الوصول لحالة خاصة من الانسجام مع الفريق ترضى المدير الفني، وهناك بعض الصفقات التي لم تظهر في صفوف المارد الأحمر إلا بعد اشهر عديدة، وبسؤال البدرى عنها يجيب: "لسة مانسجمش"، وكان ابرز تلك الصفقات النيجيري جونيور أجايي والهارب الإيفواري سليماني كوليبالي الذي ظل جليس مقاعد البدلاء فترة طويلة من الوقت، وحينما شارك أبهر الجميع بمستواه إلا إنه لم يستمر طويلاً بعدما قرر الهروب من القلعة الحمراء.

ويلتقي فريق الأهلي مع نظيره سيراميكا في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، في المباراة التي يسعى خلالها المارد الأحمر لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعثر وفقدان نقطتين أمام وادي دجلة في المباراة الماضية التي انتهت بالتعادل السلبي، في مشوار المارد الأحمر للدفاع عن لقبه باعتباره حامل لقب الدوري الممتاز في النسخ الخمسة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام سيراميكا، حيث لا يوجد بديل لديه سوى الفوز والخروج بالثلاث نقاط، لاستعادة صدارة الدوري، والتي يتربع على قمتها الجونة برصيد 11 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي الوصيف، بينما يتبقى للمارد الأحمر مباراة مؤجلة ضد الزمالك، ستحسم بشكل كبير مصير صدارة الدوري بين القطبين.