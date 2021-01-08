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الامارات | بالفيديو: سوداني من أصحاب الهمم يداعب الكرة بموهبة كريستيانو رونالدو

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محمد الحتو - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب كرة القدم الاستعراضية، المهندس السوداني عبدالله عماد على حسابه في "تويتر" مقطع فيديو يجمعه مع مواطنه صابر (من أصحاب الهمم) تناقلا خلاله الكرة في مشهد يرسخ قيمة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة والأسوياء في المجتمعات.

ويظهر الفيديو مهارات كروية كامنة في صابر يتمنى أغلب الأسوياء امتلاكها، إذ تبادل الكرة مع عماد بالقدم واحتفظ بها على الرقبة وسدد على المرمى بحركة مقصية، رغم أنه مبتور الذراعين ويعاني قصر القامة.

الملفت أن صابر ارتدى قميص رونالدو في نادي يوفنتوس وكأنه يريد تحدي صديقه عبدالله عماد المعروف عنه تشجيع نادي خصوصاً أن الحساب الرسمي للنادي الكاتالوني على "تويتر" نشر قبل أشهر فيديو استعراضي لعماد نال إعجاب عشاق "البارسا".

وقال عبدالله عماد على حسابه في تغريدة مؤثرة: "صابر الملهم وذو الإرادة العظيمة سيبهرك بما يقدمه.. لقطات من تمريننا بالأمس انا و صديقي صابر.. عن نفسي كنت مبسوط جداً وأنا بشوف التحكم العالي العنده و موهبته دي.. إرادة صابر تتحدى كل الظروف و المعيقات وصابر سيكون ملهم لكثير من الشباب".

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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