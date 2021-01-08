شكرا لقرائتكم خبر عن سولشاير: قادرون على تجاوز الإحباط والفوز على واتفورد فى كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن استعداده لمواجهة واتفورد غدا السبت في كأس الاتحاد الإنجليزي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي أجراه اليوم الجمعة.

واستهل سولشاير المؤتمر الصحفي بالحديث عن تأثير فيروس كورونا على قائمته، وقال، «أعتقد أنننا نتبع البرتوكول بصورة جيدة، ولكن لا يزال فاكوندو بيليستري إيجابي، ولكنه بحالة جيدة ونأمل في عودته سريعا، بعيدا عن ذلك القائمة مكتملة».

وبالنظر إلى رد الفعل بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة، «نشعر بالإحباط عند توديع أي بطولة، أردنا اتخاذ خطوة للأمام، ولكننا أظهرنا هذا الموسم قدرتنا على العودة، وفعلنا ذلك بعد الخسارة أمام أرسنال وتوتنهام والخروج من دوري أبطال أوروبا، ندخل المباراة التالية برغبة الانتصار، ونشارك في المسابقة بهدف الفوز بها، سنجري بعض التغييرات في التشكيل الأساسي، ولكن سنشرك فريقا أثق به تماما».

وعلق سولشاير على القلق من تفشي فيروس كورونا، قائلا، «في المقام الأول نشعر بالقلق مما يحدث في المجتمع والبلد، هذا أمر كبير، بدوري أشعر بآمان في الفقاعة الخاصة بنا، اتخذنا كل الإجراءات ونتبع البرتوكول والإرشادات، اللاعبون ملتزمون، ولكن ما يحدث في الخارج مرعب، وعلينا مسؤولية اتباع الإرشادات، وآمل أن نواصل اللعب لما له من تأثير على الجماهير في العزل».

وبالنظر إلى اللاعبين المنتظر رحيلهما في يناير وهما سيرجيو روميرو وماركوس روخو، قال، «الثنائي يملك عقدا ممتدا حتى الصيف، ولن يتم تمديده، ونرغب أن يجدا أندية أخرى، منحنا ماركوس فرصة العودة إلى الأرجنتين وكذلك الحال لسيرجيو، ولكنهما يتمتعان بالاحترافية ويعملان بقوة، وسيكونان مستعدين إذا أردنا إشراك أي منهما».

أما عن الصفقة الجديدة أماد ديالو، قال، «لم يتواجد معنا بعد في التدريبات، أرى أن هناك الكثير من التوقعات المرتفعة بشأنه، وهو لاعب مثير بالفعل ونتطلع لمنحه فرصة التطور والنجاح مع مانشستر يونايتد، وسنمنحه الوقت للتأقلم، سواء بالمشاركة مع فريق تحت 23 سنة أو مع الفريق الأول».