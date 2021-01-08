شكرا لقرائتكم خبر عن سيميونى يبدى حزنه على الخروج من الكأس.. ويؤكد على أهمية مواجهة بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني لأتلتيكو مدريد، دييجو سيميوني، أن الهزيمة دائما سيئة، عقب تعرض فريقه للإقصاء من كأس ملك إسبانيا، على يد كورنيلا، لكنه سلط الضوء على ضرورة التركيز على منافسة أخرى، في إشارة لليجا التي يتصدرها حاليا.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أتلتيك بيلباو، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الليجا، قال سيميوني، «الهزيمة دائما سيئة وبالتأكيد تتطلب لحظات لاستيعابها ثم تنحيتها جانبا، ومواجهة منافسة أخرى يؤدي فيها الفريق بشكل جيد جدا».

ويتصدر أتلتيكو مدريد، ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة متقدما بنقطتين عن ريال مدريد الوصيف، وله مباراتين مؤجلتين.

وردا على سؤاله حول ردة فعل إدارة النادي على الإقصاء من كأس ملك إسبانيا، قال سيميوني، «نحن لا نتوقف مطلقا عن التحدث سواء فزنا أم خسرنا، إننا على نفس الدرجة من التناغم».

وعن الخصم الذي يستضيفه غدا، حذر «نحن بصدد مواجهة مباراة صعبة أمام خصم تحت ادارة المدرب جايزكا جاريتو، الذي لديه أفكار واضحة وفي كل الفرق التي كان معها وضع استراتيجية لعب عظيمة، بيلباو لديه لاعبين مهمين وشاهدناهم أمام البارسا، حيث قدموا مباراة رائعة».