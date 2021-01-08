شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأرجنتيني يطلب حصر إرث مارادونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب القاضي الأرجنتيني المسؤول عن قضية إرث دييجو أرماندو مارادونا، الحصول على معلومات حول ممتلكات النجم الراحل، من محاميه السابق ماتياس مورلا و5 دول أخرى، حسبما قال المحامي موريسيو دي أليساندرو، اليوم الجمعة.

وحدد القاضي ألفريدو فيلاتا فترة 10 أيام لمورلا لتقديم المعلومات التكميلية للمعلومات التي قدمها في ديسمبر الماضى كما هو الحال مع الطلب الذي قدمه إلى كوبا وفنزويلا وبيلاروسيا والولايات المتحدة والمكسيك.

وطلب من هذه الدول قائمة بـ«الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والقضايا القانونية» الخاصة بمارادونا، وفي حالة مورلا، يركز الطلب على «قائمة تبرعات مارادونا الشخصية لكل من الورثة»، وهي مسألة يمكن، بحسب دي ليساندرو، أن تثير الجدل.

وقال: «إنها مسألة حساسة لأنها ستكشف عن قرارات دييجو في هذا الصدد، والتي يمكن أن تولد اختلالات فيما يتعلق بواحد أو آخر من الورثة».

وأوضح: «باقي الأشياء يمكننا تقديم بيانات عنها، على سبيل المثال هناك دراجة نارية من طراز هارلي ديفيدسون تم تقديمها له وهي في بيلاروسيا، إنها في النادي محفوظة ولكن ليس لديها أوراق لأن من أعطاها له أعطاه إياها بدون أوراق».

وبعد وفاة مارادونا، في 25 نوفمبر عن عمر 60 عاما، إثر إصابته بسكتة قلبية تنفسية، تم فتح قضية لميراثه.