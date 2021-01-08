شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يشكر جماهير شبكات التواصل الإجتماعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى برشلونة عام 2020 بصفته النادي الأكثر تفاعلا، على مستوى العالم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك للعام السادس على التوالي.

وحظي النادي الكتالوني بإجمالي مليار و603 ملايين تفاعل، ما بين «أعجبني» وتعليقات ومشاركة للمحتويات، وفقا للبيانات التي جمعتها شركة «بلينكفاير أناليتكس».

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 13% عن بيانات عام 2019، كما جعل الفريق الكتالوني، ولأول مرة، أول ناد يتخطى حاجز المليار ونصف من التفاعلات.

وكان التكريم الذي منحه الأرجنتيني ليونيل ميسي، للأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا، عقب تسجيل هدف على ملعب «كامب نو»، يوم 29 نوفمبر الماضي، سببا في أن يكون هذا أكثر أيام عام 2020 تسجيلا للتفاعل، على شبكات تواصل البارسا.

كما أن برشلونة كان الكيان الرياضي الوحيد، طوال الستة أعوام الماضية، الذي تخطى حاجز المليار تفاعل في كل عام.

وأوضح النادي في بيان، نشره اليوم الجمعة، أن الفضل في تفوقه وتزعمه لشبكات التواصل الاجتماعي، يرجع إلى عدد الجماهير التي يحظى بها، على منصات «إنستجرام» و«تويتر» و«فيسبوك» و«تيك توك».