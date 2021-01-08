شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يقود هجوم الأهلي في مواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان «بيكهام».
خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر.
خط الهجوم: والتر بواليا.
ويجلس على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي وصلاح محسن ومجدي «قفشة» وسعد سمير وأحمد نبيل.
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