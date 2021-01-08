شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يقود هجوم الأهلي في مواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد السويس ‏الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: بدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأحمد رمضان «بيكهام».

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي وحسين الشحات وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر. ‏

خط الهجوم: والتر بواليا.

ويجلس على دكة البدلاء: ياسر إبراهيم ومحمود عبدالمنعم «كهربا» ومحمد شريف ووليد سليمان وعلي لطفي ‏وصلاح محسن ومجدي «قفشة» وسعد سمير وأحمد نبيل.