شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي 2006» يفوز على الإنتاج الحربي 3-1 في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي، مواليد ٢٠٠٦، فاز على مضيفه الإنتاج الحربي ٣-١، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الفرعي لاستاد «الأهلي وي السلام»، ضمن الجولة الثامنة والأولى من الدور الثاني للمجموعة الأولى من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فتحي مصطفى. وفى الدفاع: حسام عادل - علي الدين علاء - أمير علاء - عبد الله طاهر.

وفى الوسط: يوسف محمود - إبراهيم عادل - عبد الرحمن النحاس - عمار وليد - هشام مصطفى. وفى الهجوم: يوسف السيد.

وشارك مازن أحمد بدلًا من عبد الرحمن النحاس، ومحمد أحمد سعد بدلًا من عمار وليد، ورمزي يونس بدلًا من يوسف السيد، ومصطفى أشرف بدلًا من يوسف محمود، ومحمد طارق بدلًا من عبد الله طاهر.

تقدم إبراهيم عادل للأهلي في الدقيقة ١٨، وتعادل الإنتاج قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، ولكن نجح الأهلي في التسجيل مرتين خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، عن طريق حسام عادل في الدقيقة ٨٥ وأمير علاء في الدقيقة ٩٠، ليفوز ٣-١.

بهذه النتيجة واصل «أهلي ٢٠٠٦» انتصاراته المتتالية بالعلامة الكاملة، ورفع رصيده إلى ٢١ نقطة من الفوز في ٧ مباريات، على كل من الإنتاج الحربي ٢- صفر، وسموحة ١- صفر، والإسماعيلي ٤-٢، والبنك الأهلي 2- ١، والمقاولون العرب ٢-١، ووادي دجلة ١- صفر، والإنتاج الحربي ٣-١، بينما لم تكن له مباراة ضمن الجولة الثانية، مسجلًا ١٥ هدفًا مقابل ٥ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٦ بالأهلي سيد غريب مديرًا فنيًّا، وأحمد صديق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعلاء مأمون طبيبًا، وعمار فتحي إداريًّا، وأحمد ممدوح مدلكًا.